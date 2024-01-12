بلقيس فتحي تطل بالأحمر على خطى شريهان

خطفت النجمة بلقيس فتحي عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها المحتشمة المواكبة للموضة 2024 متناغمة مع ذوقها الرفيع، وذلك خلال إحيائها أحدث حفلاتها الغنائية.

وتألقت بلقيس فتحي بإطلالة عصرية مفعمة بالجاذبية والشقاوة لتغيير من طابع إطلالتها التي اعتاد جمهورها أن يراهها بها، حيث ارتدت جمبسوت أنيق ينتمي لقصة الكب، بأكمام طويلة، مزين بالشراشيب المصممة من الخرز الرفيع باللون الأحمر، توسطت خصرها حزام عريض ليعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي ولتسير على خطى النجمة شريهان نجمة الاستعراضات الأولى.

أما من الناحية الجمالية، اختارت رفع خصلات شعرها لاعلى مع انسدالها على طريقة الويفي ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود الغامق في الشفاه.

بلقيس

بلقيس فتحي

بلقيس (20 أكتوبر 1984 -)؛ مغنية يمنية - إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بلقيس

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط الفني.

بلقيس



عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013، وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي»، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية.