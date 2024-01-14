التحالف الوطني يُنظم قافلة شاملة لـ 3 أيام فى قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، بالديوان العام، أحمد الشاطر مسئول عمليات تنفيذى بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لبحث آليات التنسيق المشترك لاقامة قافلة "ستر وعافية الشاملة " بقرى المحافظة.

وتناول اللقاء خطة إطلاق القافلة في محافظة قنا لخدمة أهالي القرية وتوابعها والقرى المجاورة وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وبالتعاون مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر.

وإطلع محافظ قنا، على الخدمات التى ستقدمها القوافل في الفترة من ٢٠ حتى ٢٣ يناير الجارى، حيث ستتضمن تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة بمختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالمجان دون أى رسوم ، علاوة على تيسير اجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسى المتحركة للمستحقين.

وأشاد محافظ قنا بالدور الرائد الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا ، وذلك لدعم جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم و رعاية الفئات المستحقة ، مؤكد دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات.