ترخيص 16 سيارة أجرة غاز طبيعي بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء تلقى طلبات ترخيص 16 سيارة أجرة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي بالمركز التكنولوجي التابع لمدينة المنيا، إبتداءً من اليوم 14 يناير 2024 ، ولمدة 15 يوماً، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الأخير ، على طرح ترخيص 16 سيارة ميكروباص ( 14 راكباً ) ، لخدمة أهالي مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الإمتداد.
من جانبه ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، اليوم الأحد انتظام سير العمل في أول ايام التقديم بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا ، موجهاً بالتيسير على المواطنين المتقدمين وتيسير كافة الإجراءات أمامهم مع التأكيد على حسن المعاملة، مشيراً إلى أن شروط التقدم للحصول على الترخيص ، تضم ، (أن تكون السيارة موديل 2022 وما بعده باللون الأصفر- ألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام - ألا يقل سنه عند فتح باب التقديم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 50 عاماً - أن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص لمن يثبت إقامته بمدينة المنيا الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على تاريخ فتح باب تقديم الطلبات - إحضار (برنت تأمينات حكومية- برنت تأمين قطاع عام وقطاع الأعمال).
من الجدير بالذكر، أن السيارات التي سيتم ترخيصها ، ستعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة ، ومنطقة الإمتداد بأعداد ،( خط 2 ابنى بيتك المنطقة الثانية 3 سيارات - خط 3 حي الزهراء 5 سيارات – خط 4 حي النوادي عدد 3 سيارات – خط 5 حي القرنفل والإسكان الإجتماعي 5 سيارات) ، لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة والتوسع العمراني ، وخدمة سكان المنيا الجديدة ، ومنطقة الإمتداد.