طريقة عمل كيكة جوز الهند بالشوكولاتة.. تحمي القلب وتقوي المناعة

كيكة جوز الهند بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع وتتميز بمذاقها الشهي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

كيكة جوز الهند بالشوكولاتة

طريقة عمل كيكة جوز الهند بالشوكولاتة

المقادير

- دقيق : كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق صغيرة

- الزبدة : 250 جراماً (مذوبة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- جوز الهند : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق، والكاكاو، والسكر، وخلاصة الفانيليا، والزبدة.

أضيفي البيض، ثم قومي بالخفق جيداً حتى تمتزج المكونات وتتشكل عجينة متماسكة.

اسكبي العجينة في قالب كيك ثم اخبزيه لمدة 30 دقيقة.

زيني وجه الكيك بجوز الهند ثم قدميه.

فوائد الكاكاو

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.

فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.

فوائد جوز الهند

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.

فقدان الوزن

قد يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة فيه على حرق الدهون.

حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.