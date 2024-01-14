الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على نصابين أوميجا برو.. تفاصيل

ضبط متهمين
ضبط متهمين

اتخاذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي.

 تمثل هذا النشاط في تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامى تطبيقًا إلكترونيًا تحت مسمى "أوميجا برو"،  على خلاف الحقيقة، ما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والاستيلاء عليها دون وجه حق.

 أوضحت الوزارة محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء المحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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