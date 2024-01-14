وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يتفقدان المنطقة التكنولوجية

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم الاحد لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



واستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والدكتور احمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة التكنولوجية بأسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والعميد مهندس محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية، والمهندس محمد عبدالمقصود مدير إدارة التشغيل بالمنطقة، والدكتور عادل داش رئيس مجلس ادارة شركة واحات السيلكون .



وتم عقد لقاء موسع بين وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط ورؤساء الجامعات بالمحافظة والقيادات التنفيذية ،وذلك بمسرح المنطقة التكنولوجية ، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من الدكتور عادل داش رئيس مجلس ادارة شركة واحات السيلكون ، والتى رحب فيها بالوزير ومرافقوه مستعرضاً نشاط الشركة ومجهوداتها والتى يعمل بها ٤٠٠٠ موظف منذ عام 2017 وتم الوصول الى ٣ الاف موظف الان بمعدل نمو ٥٠٪ومعدل دوران للعمالة ٢٠٪ .



واستعرض المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، نشاط شركة ايتيدا التي تقدم خدمات ريادة الأعمال للشباب والخريجين ولها فرع في جامعة اسيوط في ٢٠٢٣ وتم تدريب ٣٣٨٠ خريج على ريادة الاعمال والابتكار وقدمت مبادرة ( هي رائدة) بأسيوط وتم تدريب ٤٧ رائدة اعمال ، كما قدمت خدمات احتضان ل ٥ شركات ناشئة ووصل عدد خريجين مبادرة مستقبلنا رقمي ٢٥٥٥ طالب وطالبة ومبادرات ايتيدا تعمل من خلال ٤ محاور التدريب- بناء القدرات- الحاضنات-دعم الشركات ،وتم خلالها عرض لبعض نماذج من الشركات الناشئة (سالك – مندوبك سمارت – صلحلى – الجيل الخامس ) وعرض نماذج من freelancer نورهان المعتز بالله – احمد عبد الحميد – ديفيد سامى – محمود عبد المعز .



وحرص الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات ، على استعراض عدد 3 نماذج من خريجى المعهد القومى للاتصالات من أبناء محافظة اسيوط ،ثم عرض تقديمى للدكتور هبة صالح عن خطط وأعمال معهد تكنولوجيا المعلومات واشارت الى ان الوزارة نفذت استثمارات وبرامج جديدة باسيوط في البنية التحتية وانشاء مركز الحوسبة السحابية وقدمت خدماتها لاكثر من ٣٠٠ متدرب والاعداد في ازدياد بسب الشراكة مع الجامعات اسيوط والازهر والمركز يخدم اسيوط ومحافظات الصعيد ويقدم خدماته لاكثر من ٢٥ الف متدرب ومستفيد منهم ٥ الاف متدرب ومستفيد هذا العام وشباب اسيوط حقق المركز الاول هذا العام في العمل الحر عن بعد بقيمة تصل الى ٦٠ الف دولار قبل تخرجهم

واستعراض 3 نماذج من خريجى المعهد بمحافظة أسيوط ،ثم كلمة الدكتور هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية واستعرضت مبادرة اجيال مصر الرقمية التي تبدا من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي حيث تم تدريب ١٠ الاف طالب منهم ٣٣٠ من اسيوط ومبادرة أشبال مصر الرقمية بدأت ودربت ٨ الاف العام الماضي وصلت هذا العام ١٩ الف طالب ومنهم ٤٧٥ من اسيوط ومبادرة بناة مصر لخريجين كليات الهندسة والحاسبات المعلومات وفنون جميلة والاقتصاد الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا تم تخريج ٨٤٨ من المبادرة منهم ٣٣ من اسيوط وجاري تنفيذ مبادرة رواد مصر الرقمية ، للطلاب بالجامعات في الصفوف المختلفة والخريجين ايضا وممكن قبول الحاصلين على تقدير جيد ،ثم عرض تقديمى عن اجيال مصر الرقمية وكلمة من خريجى مبادرة بناة مصر الرقمية وكلمة من طلاب أشباب مصر الرقمية .



كما استعرضت المهندسة هدى دحروج نتائج مذكرة التفاهم التي تم توفيعها مع المحافظة في 2019 وانتهت في 2022 والتى استهدفت استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية بالمحافظة من خلال عدة محاور رئيسية تمثلت فى تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بصعيد مصر بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها بإستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مبادرة "قدوة- تك" من خلال التوعية بالشمول المالي والإنترنت الآمن لعدد 1000 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن في مجال التسويق الإلكتروني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات التجارة الاليكترونية وذلك بالإضافة إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب من أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة وفوق المتوسطة والعليا في أسيوط ودعم وتمكين أصحاب المشروعات القائمة والناشئة في المجتمع المحلي في ظل ما توفره المنطقة التكنولوجية في أسيوط من بيئة عمل ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وذلك من خلال تعزيز القدرات التنافسية لعدد 500 من الشباب بمهارات تكنولوجية تواكب احتياجات سوق العمل الحر وبالتعاون مع مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.



واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب ناجحة لعدد من نماذج الشباب والفتيات الذين حصلوا على تدريبات (قدوة تك – تنمية قدرات الشباب) حيث نجح عدد من الشباب في تطوير تطبيقات وفرت حلول تكنولوجية مبتكرة لخدمة العديد من المجالات بالمجتمع فيما قام آخرون بتأسيس شركات ناشئة كما تم استعراض تجارب عدد من خريجى مبادرات العمل الحر الذين نجحوا في الحصول على فرص عمل متميزة في سوق العمل الحر.

وأوضحت مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة، والمحافظة في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة ومنها دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة للمساهمة في خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمي، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لمواكبة بيئة العمل للعاملين بمركز معلومات المحافظة والبوابة الإلكترونية والمراكز التكنولوجية المرشحين للعمل بتلك الوحدات.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – خلال كلمته –ان محافظة أسيوط ذاخرة بالمواهب والقدرات والملكات التي تستطيع ان تحقق نقلة نوعية في كافة اطياف الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستعرضاً استراتيجة الوزارة وما تم تحقيقيه وما تسعى الي تحقيقه واثره التنموي والمجتمعي والاقتصادي مشيداً بقصص النجاح التي سمعها من الطلبة والخريجين الذي يعكس اثر ما تقدمه الوزارة لافتا الى ان في عام ٢٠٢٣ استفاد ما يزيد عن ١٧ الف شاب وشابة من مبادرات الوزارة ونتطلع للمزيد



ورحب محافظ أسيوط – خلال كلمته – بوزير الاتصالات والوفد المرافق له لافتا الى ان المحافظة لم تعد بعيدة عن اهتمامات الدولة ورعايتها فى مختلف المجالات وخاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما تلاحظ فى ضوء ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية حديثة تهدف إلى المساهمة فى تطوير كافة المرافق والنهوض بالخدمات لامقدمة للمواطنين والتى تأتى على رأسها إنشاء المنطقة التكنولوجية فى مدينة أسيوط الجديدة بما تضمه من مشروعات خلقت فرص عمل جديدة لكثير من الشباب واتاحت الفرص امام الشركات الناشئة لاقامة المشروعات والصغيرة لمواكبة التطور التكنولوجى السريع فى ظل دعم الرئيس عبد لافتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، مؤكداً على فتح أبواب الماحفظة واحتضانها لكافة المبادرات الحكومية والخاصة والتى من شأنها دعم الشباب وتنمية مهاراتهم بما يضمن تأهيلهم للمنافسة بقوة فى سوق العمل وفتح مجالات جديدة ومتطورة أمامهم،

بالاضافة الى تدريب الشباب على أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات والعمل على تنمية كوادر المجتمع المدنى بما يضمن استدامتها وفقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.



وأضاف المحافظ، أنه يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لاحدث التكنولوجية الحديثة ومنها مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية ومد خطوط الاتصالات وكابلات الفايبر واكثر من 149 مشروع فى قطاع الاتصالات ومشروعات متنوعة ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد بكافة قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتشمل 149 قرية بعدد 7 مراكز وتستهدف انشاء اكثر من 2000 مشروع بتكلفة اجمالية تعدت 44 مليار جنيه

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