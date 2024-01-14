في يومها الثاني.. انتظام امتحانات النقل بمحافظة جنوب سيناء

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، امتحانات مادة اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات.

وذلك خلال الفترة الأولى، واطمئن على سير أعمال اللجان، وتابع لجان الامتحانات بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية، ومدرسة الصنايع، وشدد على دور مسؤول أمن اللجنة بالامتحانات.

كما أشاد بسير أعمال اللجان، وأكد على نموذج توقيع المقدرين والمراجعين بكل مادة، ومراعاة الدقة ومطابقة التوقيع بين النموذج وكراسات الإجابة، مع مراجعة كافة جزئيات الإجابة والدرجات، وطالب بالالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، والبدء في أعمال تقدير الدرجات أولًا بأول.

وأكد أن الامتحانات تسير في انتظام وهدوء بكافة الإدارات التعليمية، ولم يجرِ رصد أي مخالفات داخل اللجان.

مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلق أي شكاوى لليوم الثاني على التوالي.