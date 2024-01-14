الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان: مصر الجديدة بها فرص لكل المصريين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية انطلقت انطلاقة قوية ومناسبة تليق بتاريخ ومكانة مصر، وخلال الفترة القادمة، سنبدأ فى جنى ثمار الجهد المبذول على مدى السنوات الماضية فى مختلف مجالات التنمية، فمصر الجديدة توجد بها فرص لكل المصريين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، بجانب الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، وكافة ربوع الدولة المصرية.


وأضاف الجزار، خلال الاحتفالية التي تنظمها شركة "CSCEC" الصينية، بمناسبة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً فى توفير الوحدات السكنية لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان عملت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ وحدات محدوى الدخل بأعلى جودة.


وأضاف وزير الإسكان، أنه بجانب توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، عملت الدولة أيضا على تقديم نمط جديد من أنماط التنمية العمرانية، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات العمرانية العملاقة، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نشهد اليوم التسليم الابتدائي للمرحلة الأولى من الأبراج فى هذا المشروع، وستتوالى التسليمات لباقى الأبراج خلال العام الحالي 2024، كما سنبدأ قبل نهاية شهر يناير الجاري ببدء التسويق لوحدات الحي السكني الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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