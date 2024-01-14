وزارة الاقتصاد الفلسطينية تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد للقوائم السلعية A1 وA2

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، صباح اليوم الأحد عن فتح باب التقدم بطلبات استيراد السلع المدرجة ضمن القوائم السلعية A1وA2 باستثناء اللحوم المفرزة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في الوزارة المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2024

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 25/1/2024 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .