الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

وزارة الاقتصاد الفلسطينية تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد للقوائم السلعية A1 وA2

وزارة الاقتصاد الفلسطينية
وزارة الاقتصاد الفلسطينية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، صباح اليوم الأحد عن فتح باب التقدم بطلبات استيراد السلع المدرجة ضمن القوائم السلعية A1وA2 باستثناء اللحوم المفرزة.

 

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في الوزارة المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2024

 

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 25/1/2024 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .

مواد متعلقة

علي قنديل يحيي حفلان ستاند آب كوميدي بساقية الصاوي

مواعيد جديدة لقطع الكهرباء بالمحافظات.. إيه الحكاية؟

وزير الرياضة يُثني على أداء طاقم الحُكام المصري في مباراة افتتاح أمم أفريقيا بكوت ديفوار

مظاهرات لدعم فلسطين أمام البيت الأبيض (فيديو)

الجريدة الورقية