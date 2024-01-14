الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، استمرار انخفاض الحرارة، بسبب تعمق في المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك نشاط نسبي للرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض قيم الحرارة والبرودة، كما أن مصادر الكتل الهوائية على سطح الأرض قادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.

وتابعت أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض قيم الحرارة وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء ستكون مائلة للبرودة وشتوية في فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، ومائلة للدفء في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك في فترات النهار.

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فترات الليل ستشهد انخفاضًا في قيم الحرارة اليوم، وهذا الانخفاض سيكون محسوسا في فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى في فترة الليل بالمحافظات الشمالية تكون بين 10 و12 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الصغرى على محافظات شمال الصعيد تكون 5 و6 درجات، وبالتالي، فإن أجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة وتصل أحيانًا إلى حد الصقيع ويتكون على المزروعات في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.

وذكرت: "يُتوقع على مدار اليوم سقوط أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي أحيانا على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستمتد إلى المحافظات الداخلية، لتكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض الأماكن من الصحراء الغربية وقد تمتد إلى شمال الصعيد أمطار خفيفة".

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09

كفر الشيخ العظمى 18 والصغرى 12

طنطا العظمى 17 والصغرى 11

السويس الصغرى 11 والعظمى 19