بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 49

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 49، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفريق عمل من الهيئة في ورشة العمل التي عقدت في إطار توقيع اتفاقية "تعزيز الجنوب إلى الجنوب والتعاون لدعم أنظمة تحويل الأغذية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي" بين الفاو ووكالة إيباد (EAPD) بغرض تقديم مساعدات للقارة الأفريقية من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة للقضاء على الجوع.

واستعرض الهوبي خلال ورشة العمل الخبرات المتراكمة في مجال سلامة الغذاء منذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمتضمنة إنشاء القواعد الفنية والدور الرقابي للهيئة على المنشآت الغذائية وإحكام الرقابة على منظومة الأسماك البحرية تمهيدًا لفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات المصرية.

كما تم الإشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومنظمة الفاو بشأن تقييم أنظمة سلامة الغذاء، والتي تم توقيعها خلال المنتدى الإفريقي الأول لسلامة الغذاء AFRAF والذي عقد بالعاصمة الإدارية في الفترة من 11- 13 أكتوبر الماضي.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2220 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5170 رسالة بنحو 185 ألف طن لعدد 1660 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 480 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 7 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وأمريكا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 146 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1230 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1050 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 600 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1240 رسالة بنحو 520 ألف طن لعدد 665 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 124 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا، بلغاريا، البرازيل، أوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 383 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 215 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 188 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و10 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 458 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1279 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 796 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 131 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى 1 زيارة تفتيش لمضارب الأرز في محافظة الشرقية.

وتم عقد دورة تدريبية لمسئولي الانتاج وأمناء الشون بالبنك الزراعي المصري لمختلف المحافظات (عدد 276 متدرب) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الهناجر، الشون، مراكز التجميع)"، وذلك لتحقيق الامتثال في اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن ثم الإدراج بالقائمة البيضاء للهيئة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 21 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 7 شكلوى وجاري فحص 14 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 520 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات المنيا، الوادي الجديد، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة وشمال سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 16 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1621 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 24 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 1 محضر عدم وجود تراخيص.

وتم تسجيل 614 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 384 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 213 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة بور سعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات البحيرة، القاهرة، بني سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، الإسكندرية وبور سعيد، وتم تسجيل 3 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى261 مخزنًا.

وشاركت الهيئة بحضور اللجنة التنسيقية بمعهد التغذية المدرسية بوزارة الصحة، وذلك للتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة المعنية بإدارة منظومة التغذية المدرسية وحل المشكلات إن وجدت، وتحديث المواصفة الفنية للوجبة المدرسية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية والفيوم.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم، وبورسعيد، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، البحر الأحمر وقنا، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 252 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 26 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مورد بالهيئة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 4 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن و1 زيارة لمصنع أمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة، وأصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة مجزري دمياط وبني سويف واللذان تم تطويرهما طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.