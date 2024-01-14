اقتران القمر مع كوكب زحل يُزين سماء مصر الليلة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‏ ، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية الليلة وهي اقتران القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية).

اقتران القمر وزحل



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، في هذه الظاهرة يكون القمر وزحل متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 8:10 مساءًا تقريبًا.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية



وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

اقتران الكواكب بالزلازل



وذكر، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

وأفاد، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.