مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 ، وتستعد جماهير الكرة المصرية والإفريقية بفارغ الصبر لمشاهدة اللقاء الرياضي الذي سيجمع منتخب مصر بمنتخب موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، والذي سيقام في ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في كوت ديفوار. يعد هذا اللقاء انطلاقة هامة للفراعنة في مشوارهم نحو التتويج بلقب البطولة، الذي طال انتظاره منذ النسخة التي أُقيمت في عام 2010، حيث كانوا على بُعد خطوة من التحقيق به في النسختين السابقتين (2017 و2021)، ولكنهم خسروا في النهائي أمام الكاميرون والسنغال على التوالي.

يسعى المنتخب المصري إلى تجاوز تلك الإحباطات واستعادة لقب البطولة الأمم الإفريقية. يعلم المدرب روي فيتوريا جيدًا أن هذه المهمة لن تكون سهلة، خاصة في مواجهة منتخب موزمبيق الذي يعتبر بلا شك منافسًا صعبًا. يتميز منتخب موزمبيق بوجود لاعبين شبان موهوبين وعدد كبير من اللاعبين المحترفين، مما يجعلهم فريقًا قويًا ومتنوعًا.

قبل المباراة، أشار فيتوريا إلى أنه يجب ألا يكون هناك أي استهتار أمام هذا المنافس، خاصة في الجولة الافتتاحية للبطولة. يعتبر الفوز في هذه المرحلة أمرًا حيويًا لبناء الثقة والسير بخطى ثابتة نحو الأمام. يعلم المدرب البرتغالي أن الضغط سيكون موجودًا على فريقه، لكنه يعول على تجربته الكبيرة وخبرته في التعامل مع الظروف الصعبة.

في هذا السياق، يتساءل عشاق الكرة المصرية عن قوة الفريق واستعداداته قبل هذه المباراة الحاسمة. يتوقع الجميع رؤية النجم محمد صلاح يقود هجوم المنتخب المصري، حيث يعد إحدى العناصر الرئيسية وأحد أفضل اللاعبين في العالم. سيكون لأداء صلاح وزملائه في هذا اللقاء تأثير كبير على النتيجة النهائية وعلى معنويات الجماهير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

في الختام، ينتظر عشاق الكرة الأفريقية بفارغ الصبر انطلاقة هذا اللقاء المثير، الذي يحمل طموحات وآمال كبيرة للمنتخبين. يبدو أن مشوار كأس أمم أفريقيا 2023 سيكون مليئًا بالإثارة والتحديات، والمتابعون يترقبون رؤية أداء منتخبي مصر وموزمبيق وما سيسفر عنه هذا اللقاء الأول في البطولة.

متى موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023، هو يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023؟ وكيف تتابعها على الإنترنت؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة مصر وموزمبيق على قناة "beIN Sports AFCON 1" التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة.

ومن الممكن أن تتابع المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

من هو معلق مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023؟

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة مصر وموزمبيق إلى المعلق المصري علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023

من المنتظر أن يعتمد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، على التشكيل التالي:-

الخطة 4-2-1-3

محمد الشناوي

عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح

محمد النني - مروان عطية

إمام عاشورر

محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن .تريزيجيه"

ويحتفظ المدرب البرتغالي بعدد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء أبرزها أحمد مصطفى "زيزو"، محمد هاني، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم "كهربا"، عمر مرموش، محمود حمادة، مصطفى فتحي، محمد صبحي وأحمد حسن كوكا.