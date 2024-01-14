خطوات أداء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات أداء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تحميل امتحانات أبنائنا في الخارج بصيغة PDF للفصل الدراسي الأول في كل مادة حسب الجدول المعلن مسبقًا لجميع الصفوف الدراسية.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس على نظام أبنائنا في الخارج أمس السبت الموافق 13 يناير الجاري إلكترونيًا من خلال تحمل نماذج الامتحان بنظام PDF من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، ثم حلها وإعادة رفعها.

كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المسجلين لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

خطوات أداء امتحانات أبنائنا في الخارج:

١. الدخول على الرابط المخصص لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج.

٢. تحميل ملف امتحان المادة المقررة حسب الجدول بصيغة PDF.

٣. طباعة الامتحان.

٤. كتابة البيانات الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى.

٥. الإجابة على أسئلة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال وضع علامة صح على الإجابة الصحيحة في الاختيارات.

٦. أخذ صورة ضوئية من امتحانات أبنائنا في الخارج بعد الحل.

٧. رفع الامتحانات على الرابط المخصص لذلك على منصة أبنائنا في الخارج.

رابط تحميل امتحانات أبنائنا في الخارج PDF

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية حسب الجدول المحدد.

ولتحميل ملفات امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا).

ضوابط امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (اضغط هنا) وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب إلى ضرورة قراءة أسئلة امتحانات أبنائنا في الخارج بشكل جيد والإجابة عليها، وجميعها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات) لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطالب بالإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال للطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس).

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF) إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (من هنا)، وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة

