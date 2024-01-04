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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انفجار قارب حوثي في البحر الأحمر بالقرب من قوات البحرية الأمريكية

انفجار قارب حوثي
انفجار قارب حوثي

قالت القناة 12 العبرية، إن قارب حوثي غير مأهول  انفجر في البحر الأحمر على بعد أميال من قوات سلاح البحرية الأمريكية

على جانب آخر، قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن  الحوثيين نفذوا 25 هجوما في منطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر الماضي، كما شنوا هجوماً صباح اليوم بزورق بحري مسير.

وأضاف في بيان، أن جمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع، و 22 دولة تساهم حاليا في عملية حارس الازدهار في البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق عملية حارس الازدهار تمكنا من إسقاط 19 مسيرة وصاروخا وإغراق 3 قوارب، وهو تحالف دفاعي بطبيعته وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى.

وأضافت، أن القوات الأمريكية أسقطت حتى الآن 61 مسيرة وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون،  الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن في عملية حارس الازدهار

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