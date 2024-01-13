البرهان يرفض المشاركة في قمة إيغاد بأوغندا

السودان

أعلن الفريق عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن رفضه دعوة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، للمشاركة في القمة المقرر انعقاده في الثامن عشر من الشهر الحالي في عنتيبي عاصمة أوغندا.

وقال البرهان، في بيان صحفي له اليوم، إننا تلقينا دعوة من منظمة إيغاد للمشاركة في الجلسة القادمة لمناقشة الوضع في الصومال واثيوبيا وتطورات الأحداث في السودان.

وأضاف قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن ظللنا نتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الإيغاد، في الوصول الي سلام في السودان، إلا أن المنظمة لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد.

وأوضح الفريق عبدالفتاح البرهان، أن منظمة إيغاد، لم تقدم تبريراً مقنعاً لالغاء اللقاء الذي دعت له المنظمة فى 28 ديسمبر 2024، بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية في الوقت الذي كان يقوم فيه بجولة لعدد من دول الإيغاد في ذات التاريخ.

وكشف البرهان، أن حكومة السودان ترى أن ليس هنالك مايستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.

نجدد تأكيدنا بأن مايدور في السودان هو شأن داخلي وأن استجابتنا للمبادرات الأقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين.