أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات جديدة على الحوثيين

نفذ سلاح الجو الأمريكى، أمس، ضربات جوية جديدة ضد مواقع للحوثيين فى اليمن.

وأعلن مسئول فى البنتاجون، أن الضربات الجوية دمرت أجهزة رادار يستخدمها الحوثيون، وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثى فى اليمن، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان صنعاء بعدة غارات.

ودافعت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الضربات العسكرية على الحوثيين فى اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.

خرج مئات البحرينيين إلى شوارع العاصمة المنامة فى مسيرات رافضة الهجوم الذى شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحوثيين فى اليمن، والتى جاءت بالتعاون مع البحرين ودول أخرى، بحسب بيان أصدره الرئيس الأمريكى جو بايدن، عقب الهجمات،

وأعلن نشطاء وجمعيات بحرينية احتجاجهم على انضمام البحرين للتحالف متعدد الجنسيات فى البحر الأحمر، ونظموا وقفات رفضا لانضمام بلادهم إلى التحالف.

وتجددت هذه المسيرات بعد الهجوم الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين فى اليمن، وردد بعضهم هتافات من داخل أحد المساجد: «النصر للإسلام، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا».

أوضح متحدث حكومى بحريني أن مشاركة البحرين فى التحالف تأتى بالنظر لوجود الأسطول الخامس الأمريكى وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF)، بالإضافة إلى قوة المهام المشتركة 153 فى مملكة البحرين.

وأشار المتحدث إلى الاتفاقيات الدولية المشتركة التى تحمى الممرات الاقتصادية، والتى من شأنها أن تحمى ممر البحر الأحمر الذى يعد شريانا حيويا يمر من خلاله نحو 10% من إمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12% من إجمالى التجارة العالمية، وهى من الأسباب التى دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف «حارس الازدهار».

وأدانت سلطنة عمان القصف الأمريكى البريطانى على اليمن، مشيرة إلى أن ذلك يحدث فى الوقت الذى تتمادى فيه إسرائيل فى قصفها على قطاع غزة دون حساب.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلا للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث فى منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التى شنت واستهدفت مواقع فى اليمن، مشددة على أهمية حفظ الأمن والاستقرار فى منطقة البحر الأحمر.

وأعلن وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، أن بلاده تتابع بقلق تطورات الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمى بشكل عام، ويؤكد ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذى يشكل العدوان الإسرائيلى على غزة وغطرسة إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له، وحذر «الصفدى» من أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار فى حربها على غزة.

وأعلن حزب الله اللبنانى أن الضربات الأمريكية على اليمن تؤكد شراكة واشنطن الكاملة فى ‏المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى غزة والمنطقة، وأدان العدوان على اليمن وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه، وقال: العدوان لن يفت فى عضد الشعب اليمنى، بل سيزيده قوة وعزيمة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق فى دعم الشعب الفلسطينى والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة.