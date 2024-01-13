صفية العمري تثير الجدل في أحضان ابنها بأول ظهور له.. والجمهور في صدمة: افتكرناه جوزك شكلك أصغر منه

فاجأت النجمة صفية العمري الجمهور بصورتها في أحضان نجلها "أحمد"، من أحدث ظهور جمعهما أثناء زيارتها له للاستمتاع بالأجواء الشتوية في البرتغال، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أول ظهور لابن صفية العمري يثير الجدل

نادرًا ما تظهر صفية العمري رفقة أبنائها رغم حديثها المتكرر عنهم وعن حبها وتعلقها الشديد بهم، لذا قد يكون هذا الظهور الأول لنجلها أحمد، وهو ابنها من زوجها الفنان الراحل جلال عيسى، حيث أنجبت منه ولدان أحمد ووليد.

وعلقت صفية العمري على الصورة قائلة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، التعليق الذي أثار دهشة الجمهور نظرًا لتقارب السن بينهما، فعلى الرغم من تقدمها في العمر إلا إنه بدا وكأنه شقيقها وليس نجلها، في حين اعتبره البعض زوجها.

صفية العمري

صدمة الجماهير في ابن صفية العامري

جاءت تعليقات الجمهور مشيدة بجمال صفية العمري، حيث لا زالت تحتفظ بملامحها الهادئة الجذابة ونضارة بشرتها ما أعطاها أصغر من سنها الحقيقي.

صفية العمري

وكانت أبرز التعليقات كالآتي: "اتوقعته زوجك ماشاء الله على جمالك، ماشاء الله زي أخوكي ربنا يخليكم لبعض، أحمد جلال عيسى، ما شاء الله مش باين أنه ابنك، شكلك أصغر منه ماشاءالله ، اللهم بارك فكرته جوزك ربنا يخليهولك".

وكانت صفية العمري متزوجة من الفنان الراحل جلال عيسى وأنجبت منه ولدان وهما وليد وأحمد، ولكنهما انفصلا منذ سنوات، وقررت بعدها ألا تتزوج مرة أخرى بسبب ارتباطها الشديد بأبنائها وحبها لهم، حيث صرحت في لقاء سابق لها قائلة: "السر إني متجوزتش تاني هو إني بحب ولادي جدا، ولا يمكن كنت أضرهم أو أؤذيهم أو أدخل حد يؤذيهم، الولد يغار على أمه بشدة، ولم يكن أبدا أن أجعلهم يشعرون بأن هناك رجلا غريبا في داخل البيت، أولادي هم حياتي، وهم عيني وقلبي".

صفية العمري

أحدث جلسات تصوير صفية العمري

على صعيد آخر، خضعت النجمة صفية العمري لجلسة تصوير جذابة اعتمدت فيها لوك جديد، تحت عنوان "عيون صفية" وتألقت خلالها بـ3 لوكات مختلفة، فكانت بمثابة عودة جديدة للجلسات التصويرية بعد غياب 23 عاما.

وكانت آخر أعمال صفية العمري دورها في الفيلم القصير "كان لك معايا" وشاركها البطولة النجوم محمود قابيل، وعائشة بن أحمد، وأسامة أسعد، ومنة جلال، وكان من تأليف وإخراج روجينا بسالي.

صفية العمري

صفية العمري