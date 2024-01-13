مصرع واصابة شخصين في حادث تصادم

لقي شخص مصرعه فيما أصيب أخر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين بطريق العلوية – الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "محمد س خ م" 43 سنة مقيم قرية العالوية بالصالحية الجديدة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

فيما إستقبلت المستشفي "سليمان س خ م" 42 سنة مقيم قرية العالوية مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسكلين بطريق العلوية – الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.

أمرت نيابة السيدة زينب، بانتداب في المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل بيع سجائر بمنطقةه السيدة زينب؛ وإعداد تقرير حول الأسباب وراء اندلاع الحريق وحصر الخسائر، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل محل بيع سجائر بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات الإطفاء، وتم فرض كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران قبل امتدادها بالعقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.