مفاجأة.. كيفين دي بروين أبرز الغائبين عن كأس الأمم الافريقية

على الرغم من وجود العديد من النجوم الكبار المتواجدين مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الافريقية في نسختها الحالية الا ان هناك نجما عالميا كشفت صحيفة الديلي ستار البريطانية انه ربما يكون أحد اهم النجوم التي تغيب عن الكان وهو نجم مانشيستر سيتي الانجليزي ومنتخب بلجيكا كيفين دي بروين .

قالت صحيفة الديلي ستار ان كيفين دي بروين الفائز بلقب افضل لاعب في الدوري الأنجليزي لمرتين والذي يقترب من اداء ١٠٠ مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي كان من الممكن أن يكون متواجدا في كأس الأمم الافريقية حيث كان يمكنه قيادة منتخب بوروندي في البطولة حال تأهله للبطولة وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يكون أقرب للواقع حال تواجد دي بروين في صفوف منتخب بوروندي .

وكشفت الصحيفة البريطانية ان ( أنا ) والدة كيفين دي بروين ولدت في دولة بوروندي وانه جد دي بروين كان من بوروندي وعاشت والدته في بوروندي ثم انتقلت الى موت ديفوار حيث كانت تدير شركة بترول خاصة بجد دي بروين .

واشارت الديلي ستار ان دي بروين الجد كان يتمنى ان يكون حفيده لاعبا بمنتخب بوروندي حيث كان سيكون ملهما للعديد من شباب تلك الدولة .