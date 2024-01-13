إليسا تصدم الجمهور بسعر فستانها لجلسة تصوير مجلة "Billboard العربية"

انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية، إليسا، أثناء جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "Billboard العربية"، وذلك خلال استضافتها في حوار للحديث عن ألبوماتها قبل إتمامها العام الـ25 في مسيرتها الفنية.

تفاصيل سعر إطلالة إليسا لجلسة تصوير Billboard

ظهرت إليسا بفستان أسود طويل ذا اكمام طويلة مكشوف من الجانب، ومرصع ببعض تطريزات الكريستال، من تصميم STELLA MCCARTNEY، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والاكسسوارات مما زاد من جاذبيتها.

ولكن الأمر الذي تسبب في صدمة للجماهير ورواد السوشيال ميديا هو سعر الفستان، حيث وصل إلى 3615 يورو، أي ما يعادل 122 ألف جنيه مصري.

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط

اختارت مجلة "فوربس" العالمية، الفنانة اللبنانية إليسا، من بين أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا للعام 2024، حيث دخلت قائمة "50 Over 50" والتي تسلط الضوء على 50 امرأة من أوروبا، وإفريقيا والشرق الأوسط، أثبتن نجاحهن بعد سن الـ50.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تختار مجلة "فوربس" الفنانة إليسا، حيث سبق أن تم اختيارها عام 2017 ضمن قائمة "أقوى 100 امرأة عربية".

إليسا

It’s Ok فيلم وثائقي عن مسيره إليسا

تنتظر إليسا عرض فيلم وثائقي والذي يتحدث عن مسيرتها الفنية وأسرار تكشف لأول مرة عن حياتها الشخصية، عبر منصة "نتفليكس"، ويحمل اسم It’s Ok، ومن المقرر إطلاقه بتاريخ 25 يناير.

وخلال برومو الفيلم، كشفت إليسا عن سبب إصابتها بالسرطان حيث تقول في برومو الفيلم "السرطان جالي بعد علاقة حب كانت شديدة التعقيد" وتسببت في الكثير من الإحباط.

وتتحدث إليسا عن مواقف حياتية حيث تؤكد أن من يراها يقول إنها شخص خبيث وشايفة حالها بعكس من يعرفونها بعد ذلك، كما تؤكد أنها أكثر الفنانات اللاتي هوجمت بسبب شكلها وملابسها وفمها.

ويعرض الفيلم لقطات من كواليس الحفلات الغنائية التي قدمتها إليسا، واللحظات الصعبة التي عاشتها على المسرح إلى درجة الصراخ والإغماء، كما تتحدث عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنها قبل معرفتها.