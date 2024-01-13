امر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية ، بتجديد حبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

حبس مستريح التطبيقات الإلكترونية بالمطرية

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية ،إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وأقر بقيامه بإستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح ، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول ، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.

التصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما بحادث تصادم ببنها

كما أمرت جهات التحقيق ببنها ، بالتصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية،، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب الثالث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المعمل الفني لفحص السيارات المتسببة بالحادث.

وكان قد لقي طالبين مصرعهما، بينما أصيب ثالث، في حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل المتوفيين والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ووجود متوفيين ومصاب.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وقوع تصادم سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "زياد ا م"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، و"عبد الرحمن ح ا"، طالب بأكاديمية طيبة لتكنولوجيا المعلومات، وإصابة "زين الدين ا م"، طالب جامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي على المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب.