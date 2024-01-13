الهند تسجل 1200 إصابة بسلالة "جيه إن-1" من فيروس كورونا

سجلت الهند إجمالي 1200 حالة إصابة بسلالة "جيه إن-1" الفرعية من فيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة الهندية حسبما نقلت قناة "إن.دي.تي.في." الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت إنه جرى رصد السلالة الجديدة في 17 ولاية بالبلاد، بينما سجلت ولاية كارناتاكا جنوب غربي البلاد أعلى رقم من حالات الإصابة حيث بلغ 215 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية - في الآونة الأخيرة - من انتشار سلالة جديد لفيروس كورونا وهو المتحور "جيه إن-1"، بأنه مثير للاهتمام ويتزايد في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، مطالبة بضرورة توخي الحذر من انتشار الفيروس في أماكن متفرقة حول العالم وزيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة.