بسبب الاضطرابات بالبحر الأحمر.. أسعار شحن الحاويات تقفز

يبدو أن أسعار شحن الحاويات تأثرت بشكل مباشر من الصراعات والاضطرابات التي حدثت فى البحر الأحمر مما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقارب 16 % على أساس أسبوعي.

سفن الحاويات

وفى هذا السياق قال مسؤولون بقطاع الشحن، أمس الجمعة، إن أسعار شحن الحاويات عبر المسارات العالمية الرئيسية قفزت هذا الأسبوع، إذ أثارت الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على اليمن مخاوف من إطالة أمد الاضطرابات على صعيد التجارة العالمية بالبحر الأحمر، وهو واحد من أكثر المسارات البحرية ازدحاما في العالم.

نفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل ردا على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسّع رقعة الصراع الناجم عن حرب إسرائيل على غزة في أنحاء المنطقة.

وأدى التصعيد الأخير إلى إثارة المخاوف من أن تتجنبه أيضا ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة، التي تنقل سلعا حيوية مثل الحبوب، وهو ما يهدد بجولة جديدة من التضخم العالمي.

سفن الحاويات

سفن الحاويات

وارتفع مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16% على أساس أسبوعي أمس الجمعة إلى 2206 نقاط. وارتفع المؤشر الذي يقيس الأسعار "الفورية" للشحن بالحاويات من موانئ الصين 114% منذ منتصف ديسمبر.

وقالت شركة كلاركسونز الرائدة في وساطة السفن إن أسعار الشحن في المسار من شنغهاي إلى أوروبا صعدت بنسبة 8.1% ليصل إلى مستوى سهر 3103 دولارات لكل حاوية 20 قدما اليوم مقارنة بأسبوع مضى، بينما قفز سعر شحن الحاويات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة 43.2% إلى 3974 دولارا لكل حاوية 40 قدما على أساس أسبوعي.

وقال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة زينيتا للشحن أمس "كلما طالت مدة الأزمة، زادت الاضطرابات التي ستحدثها في شحن البضائع بحرا في أنحاء العالم وستستمر التكاليف في الارتفاع".

وأضاف: "أمامنا أشهر لا أسابيع أو أيام قبل أن تصل هذه الأزمة إلى حل من أي نوع"، مشيرا إلى الصراع الآخذ في التفاقم.