وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مركز أبحاث الكبد والقلب

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و عمرو البشبيشى نائب المحافظ ، اليوم السبت، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

حيث تفقدا مختلف أقسام المركز والذي يضم (الطوارىء، المناظير، الداخلي، العناية المركزة، العمليات، المعمل، الأشعة التشخيصية والتداخلية).

وقسم العيادات الخارجية والتي تضم عيادات الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرًا من ضمنهم 50 سرير داخلي، و10 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.

وناقش الوزير خلال زيارته، الاحتياجات اللازمة للتوسع في عمل المركز، نظرًا لأهمية الخدمات التخصصية والمتميزة التي يقدمها لأهالي محافظة كفر الشيخ، أهمها خدمات المناظير.

كما تابع وزير الصحة ومحافظ كفرالشيخ معدلات التشغيل ومتوسط التردد الشهري على المركز، والخدمات المقدمة للمرضى، كما تابع العمل بالعيادات المسائية للمركز، مشددًا على أهمية العمل بتلك العيادات لخدمة المواطنين بعد الساعة الثانية ظهرًا.

وتفقدا الأرض المخصصة لمركز الكلى بكفر الشيخ والمجاور لمركز أبحاث الكبد والقلب، وجه الوزير في هذا الصدد بدراسة طرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المختلفة.