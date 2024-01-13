كشف حساب استعداداً لانتخابات البيطريين

قبل بداية الصراع الانتخابى بنقابة الأطباء البيطريين يطرح العديد من أعضاء الجمعية العمومية أسئلة على النقيب عما تم إنجازه وهل تحققت الوعود الانتخابية أم أنها كانت لدغدغة مشاعرهم وكسب أصواتهم الانتخابية.. الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين كشف لـ«الوفد» عما تم إنجازه خلال الفترة السابقة منذ توليه منصب النقيب، حيث أكد أن النقابة افتتحت النادى الاجتماعى للبيطريين بالعجوزة بعد أن انتهى تطويره بتكلفة 13 مليوناً و700 ألف جنيه فى حين كان مقدراً مبلغ 18 مليوناً و273 ألف جنيه، واستطاعت النقابة توفير ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وتم الافتتاح فى 5 سبتمبر 2021، كما نجحت النقابة فى استرجاع 16 مليوناً و339 ألف جنيه دفعة واحدة، وهى قيمة أرض تم تخصيصها بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف نقيب البيطريين عن نجاح النقابة فى تفعيل القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 والخاص بالإشراف البيطرى على المزارع وتمت صياغة العقود بالنقابة العامة وتفعيل إجمالى 6796 عقداً، كما نجحنا فى الانضمام للمجلس الصحى المصرى بعد أن خاطبت النقابة الجهات المعنية بأهمية انضمام البيطريين إلى المجلس الصحى حيث لم يكن الأطباء البيطريون مدرجين فى المسودة المعدة للقانون والتى تم تعديل بعض موادها وإدراج الأطباء البيطريين ضمن المخاطبين بالقانون حتى يتسنى للخريجين الحصول على تراخيص مزاولة المهنة عقب اجتياز الامتحان المحدد لذلك أسوة بباقى أعضاء الفريق الصحى.

كانت هناك مطالب للأطباء بالتثبيت الحكومى على ميزانية الدولة ونجحت النقابة فى استحداث إدارة للشئون القانونية وتم الحصول على 350 حكماً قضائياً لصالح الأطباء البيطريين غير المثبتين بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 20 حكماً قضائياً بمحافظة الغربية بالإضافة لعدد 6 دعوات قضائية بمحافظة المنوفية و7 دعوات قضائية بمحافظة الجيزة ما زالوا أمام القضاء.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى مطالبة النقابة بتوفير فرص عمل للأطباء بهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم عنصراً رئيسياً فى مراقبة جودة الأغذية وطالبنا بتعيين 6 آلاف طبيب بيطرى كعدد مبدئى كما تم قيد 8648 طبيباً بيطرياً بالنقابة وقيد 2354 طبيباً بيطرياً بسجلات الإخصائيين كما تم تسجيل 1839 منشأة بيطرية.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن لائحة العلاج الجديدة أضافت عدداً من الأمراض لتشمل 70 بنداً بدلاً من 17 فقط، وقد استفاد من تلك التعديلات 2261 طبيباً، كما تمت مضاعفة قيم المنح الاجتماعية بعد تعديل اللائحة ليصل عدد المستفيدين إلى 3895 طبيباً بيطرياً.

بالإضافة لقيام النقابة بعمل أرشفة إلكترونية كاملة لكل سجلات وملفات النقابة حماية لها.

..و«قنا» خارج نطاق الخدمة

منذ سنتين ونقابة مهندسى قنا تغلى ولا تنطفئ نارها، فطبقاً للقانون، فإن أمين الصندوق والأمين العام هما المختصان بتوقيع الشيكات والتعامل مع موظفى النقابة ومع وجود شد وجذب بين نقيب مهندسى قنا وأمين الصندوق الأسبق المهندس أحمد الديب، أعلن الأخير استقالته من منصب أمين الصندوق وتم تعيين المهندس خلف الحرز أميناً للصندوق، واستمرت الخلافات، ليعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين بوقف العمل بالخدمات الإدارية ونقلها إلى نقابة الأقصر دون وضع حل لتلك الأزمة، وبسبب ذلك القرار سينتقل 11 ألف مهندس 60 كيلو من أجل إنهاء مصالحهم النقابية.

«الوفد» تكشف حقيقة أزمة قنا، وتحدثت إلى المهندس محمود أبوزيد، نقيب مهندسى قنا، الذى أكد أن الأزمة ظهرت فى شهر مايو 2023 بعد أن اتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قراراً بوقف توقعات نقابة مهندسى قنا وأن جميع مذكرات الصرف يتم إرسالها للنقابة العامة وموقعة من رئيس النقابة ولم يحدد المسئول عن التوقيع وبعد توقيع نقيب قنا على المذكرات المرسلة وبحسب كلامه يتم وقفها من أمين الصندوق المهندس محمد ناصر بدعوى عدم توقيع أمين صندوق نقابة قنا.

43 موظفاً هو عدد العاملين بنقابة قنا ومع كل عام كباقى موظفى الدولة يتم صرف علاوات وبدلات غلاء معيشة مستحقات مالية حوافز وبدلات غلاء معيشة بقيمة 106 آلاف جنيه وبعد الزيادة وصلت إلى نحو 150 ألف جنيه وبمعدل 800 جنيه لكل موظف بعد تلك القرارات قام الموظفون بجمع توقيعات 11 عضواً للتصديق على قرار الزيادة تم كتابة مذكرة لتوضيح كل المصروفات والزيادات المقررة لموظفى النقابة وتم إرسالها إلى النقابة العامة وتم رفضها، وتعلل أمين صندوق النقابة العامة بأن التوقعات غير مكتملة ما دفع الموظفين إلى إعلان اعتصامهم عن العمل لحين صرف مستحقاتهم المالية.

علمت «الوفد» أن هناك ضغوطات تمارس على موظفى نقابة قنا من أجل تمرير بعض التسويات وإلا فلن تصرف المرتبات الشهرية وتم تحرير شكاوى بمكتب العمل بسبب تلك الممارسات.

موظفو نقابة قنا بسبب توقف صرف المرتبات اتخذوا قراراً بإيقاف العمل، متوقعين أنه بذلك التصرف ستتدخل النقابة العامة لبحث الأزمة، لكن المفاجأة أن النقابة العامة برئاسة المهندس طارق النبراوى اتخذت قراراً بتحويل الخدمات الإدارية لنقابة الأقصر فيما أكد مصدر داخل نقابة قنا أن نقيب مهندسى قنا لم يدعُ لاجتماع المجلس منذ فترة وأنه يسعى لاتخاذ القرارات منفرداً دون توقيعات أمين الصندوق والأمين العام.. ونحن بدورنا نسأل نقيب المهندسين هل تنتهى أزمة نقابة قنا بتحويل 11 ألف مهندس إلى نقابة الأقصر؟

خسارة جديدة لـ«القبانى» نقيبة التشكيليين

أعلنت محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 4513 لسنة 70 والمقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة التشكيليين وريهام عمران بصفتها الأمين العام لنقابة التشكيليين ضد صفية القبانى بصفتها نقيب التشكيليين ببطلان قرارها بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة، كما رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن محامى النقيبة وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتعود وقائع الدعوة إلى ادعاء الدكتورة صفية القبانى نقيبة التشكيليين بتغيب أحمد جلال عضو مجلس الإدارة عن حضور الاجتماعات مما يحق لها فصلة من عضوية المجلس، حيث قالت النقابة إن عدد اجتماعات مجلس النقابة العامة خلال عام 2021 خمسة اجتماعات فقط وأن أحمد جلال عضو مجلس النقابة تغيب ثلاثة اجتماعات وهو يعد استقالة وكان الرد أن الإفادة الصادرة بتغيب المطعون ضده صادرة من غير مختص حيث إن المختص بحصر حضور وغياب أعضاء مجلس الإدارة هو أمين عام النقابة الدكتورة ريهام عمران وفقاً للائحة بخلاف أن النقابة لم تعقد سوى جلسة واحدة بتاريخ 17 مايو وكانت أونلاين.

واستندت الدكتورة صفية القبانى فى الدعوى إلى انتفاء صفة المطعون ضده كونه ليس من أعضاء مجلس إدارة النقابة وكان الرد أن المطعون ضده عضو مجلس منتخب رسمياً معتمداً من وزارة الثقافة ولم يتغيب عن حضور الجلسات وفقاً لحصر أمين عام النقابة، كما أن قرار هيئة المكتب المؤرخ فى 13 نوفمبر 2021 وقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 29 نوفمبر 2021 غير صحيح لعدم قانونية انعقاد المجالس، وأن تقديم تلك المستندات يعد تزويراً فى مستندات النقابة.

القضاء الإدارى يحكم بقبول شروط الترشح لانتخابات المهندسين

رصدت «الوفد» فى العدد قبل الماضى تقرير بعنوان أزمة فيش وتحليل مخدرات «بعد قرارات اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين التى اشتملت على تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المواد المخدرة للمرشحين، وذلك عن طريق التحليل بأحد المستشفيات الحكومية والعسكرية، ما دفع أحد أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين وهو المهندس هانى العتال بالطعن على الشروط المعلنة من قبل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أمام القضاء الإدارى.

المستشار القانونى للنقابة انتهى إلى عدم مشروعية الشروط التى وضعتها اللجنة وإنه فى حالة إقرارها يترتب عليها الطعن فى الانتخابات وإلغاؤها وإهدار أموال النقابة، ورصدت «الوفد» عدداً من الأحكام القضائية التى جاءت مخالفة للرأى القانونى لنقابة المهندسين منها عدم جواز عقد جمعية عمومية خارج مقر النقابة العامة فى حين أقرت المحكمة جواز نقلها إلى قاعة أوزوريس لانعقادها.

المهندس كريم الكسار أحد أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى أقام مذكرة دفاع ضد دعوى المهندس هانى العتال، واستند إلى عدد من الأسانيد القانونية منها أن من شروط العضوية بنقابة المهندسين أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وقال هانى عبدالغنى، المحامى بالنقض، وكيلاً عن المهندس كريم الكسار إن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى مصروفات الشق العاجل وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير سند قانونى.