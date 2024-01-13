تعليم الإسكندرية يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

نهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول من العام 2023/2024، غدًا الأحد، 14 يناير 2024، حيث يؤدى الامتحان 111 ألفا و222 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون الامتحانات غداً بمادة اللغة العربية، على أن تنتهى الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يناير الجارى، بمادة الأحياء.

وأضاف أن طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون غداً الأحد الامتحان في مادة اللغة العربية، على أن تنتهى الامتحانات يوم 23 يناير الجارى بمادتي الكيمياء وعلم النفس.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى 57 ألفا و137 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الصف الثانى الثانوى 54 ألفا و85 طالبا وطالبة، وعدد المدارس رسمى ورسمى لغات ١٣٣ مدرسة، وعدد المدارس الخاصة عربى ولغات ١٧٥ مدرسة