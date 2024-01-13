انتظام أعمال امتحانات نصف العام بكلية البنات الأزهرية بالأقصر

واصل فضيلة الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م، بكلية البنات الأزهرية بالأقصر الجديدة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها.

يرافقه الأستاذ الدكتور عبدالوهاب فكري عميد الكلية، والسادة الوكلاء الكلية.

وخلال الجولة اطمن فضيلته على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطالبات لتأدية امتحاناتهن في جو مناسب يوفر لهن الطمأنينة والراحة النفسية.



وقد أثنى نائب رئيس جامعة الأزهر على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بضبط لجان الامتحانات، وعدم التهاون فيها.