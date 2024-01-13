مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية تحصل على المركز الأول بمسابقة الوعي القومي

حصلت مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية على المركز الأول على مستوى المديرية، في مسابقة الوعي القومي والاجتماعي، التي ينظمها توجيه عام التربية الاجتماعية للمرحلة الإعدادية، فيما حصلت مدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الثاني، بينما حصلت مدرسة البنات الإعدادية بفرشوط على المركز الثالث.

نفذت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و إشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية، و نفذت فعاليتها أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول بالمديرية، و مصطفى عبد الصبور رئيس القسم .

من جانبه قدم الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة تهنئته لفريق المدرسة الفائز و للمشرفين عليهم من الأخصائيين الاجتماعيين والتوجيه المختص، مطالبا إياهم بالسعي نحو تحقيق مركز متقدم في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.