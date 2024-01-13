تعليم المنوفية: 82 ألف و477 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات يناير

أوضح محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت كافة استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بتجهيز 401 لجنة لإستقبال 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة ، وإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الإمتحانات وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.



كما أضاف مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان.

وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.