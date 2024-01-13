مدير تعليم نجع حمادي يتفقد سير امتحانات الترم الأول بالزخرفية

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، واللواء أركان حرب مختار محفوظ قائد قطاع قنا للمدارس العسكرية، صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024م، بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزخرفية العسكرية للبنين، إحدي مدارس التأسيس العسكري بنجع حمادي، يرافقهما، العقيد محمد خيري المرواني قائد المدرسة، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وهاني فتحي مدير المدرسة.

كما تابع مدير عام الإدارة، أعمال امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات، ولفت إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، و وجوب توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالبات.

اطمأن الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة على وضوح أسئلة امتحان مادة الهندسة للصفين الأول والثاني الاعدادي، ونبه علي مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح والرصد لدرجات الطلاب.