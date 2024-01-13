بينهم دولة عربية.. ١٠ دول شاركت في الهجوم على اليمن

لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الأمريكية والبريطانية، الهجوم والغارات الجوية على بعض المدن والمواقع في اليمن، وذلك لاستهداف الجماعة الحوثية بعد ضربها للسفن الإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني والتابعة لشركات إسرائيلية، مما أضر بالملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وشاركت في الغارات الجوية والهجوم على اليمن، 10 دول من بينهم دولة عربية، وذلك بناءً على بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و8 دول أخرى.

وتنشر "الوفد" الدول المشاركة في الهجوم على المدن اليمنية.

الدول المشاركة في الهجوم على اليمن:

أستراليا

البحرين

كندا

الدنمارك

ألمانيا

هولندا

نيوزيلندا

كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة