تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

يستعد فريق نابولي لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق ساليرنيتانا، علي ستاد دييجو ارماندو مارادونا، في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي بقيادة نيكولو فروستالوبي.

موعد مباراة نابولي أمام ساليرنيتانا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة نابولي وساليرنيتانا عصر اليوم السبت في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل نابولي المتوقع أمام ساليرنيتانا

حراسة المرمى: جوليني

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خيسوس، ماريو.

خط الوسط: ينس، لوبتكا، زيلينسكي.

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، خفيشا.

موقف نابولي وساليرنيتانا في جدول الدوري الإيطالي

يقع فريق نابولي المركز التاسع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر سبعة بينما يأتي نظيره ساليرنيتانا في المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بستة وهزم بأحد عشر اخرين.