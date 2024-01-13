تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مونزا.. ثنائي يقود الهجوم

أستقر المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان علي التشكيل الأقرب الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق مونزا اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مونزا

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، أوجستو.

خط الهجوم: لاوتارو، تورام.

موعد مباراة إنترميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره مونزا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في الدوري الإيطالي

يتربع فريق إنتر ميلان علي صدارة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، جمعهم من خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

كما يتصدر إنتر ميلان ترتيب الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 44 هدفا، كما يملك أقوى خط دفاع بعدما استقبل 9 أهداف فقط.