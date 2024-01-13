السبت 13 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

62 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية والاستثمارية بمحافظة الشرقية

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة على أرض محافظة الشرقية بلغت حوالى 62 مليار جنيه خلال الفترة التي تولي فيها الرئيس السيسي، مضيفا أن محافظ الشرقية شهدت العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتوجيهات من رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين بجميع مدن ومراكز الشرقية إلى الأفضل.

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جاء ذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، تضمنت مدفن صحى آمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة.

وتفقد وزير التنمية المحلية، معرض أيادي مصر ومسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق وتفقد طريق أبو حاكم الزقازيق والذى شهد تغطية وازدواج ورفع كفاءة الطريق لخلق محور مروري بديل طريق بلبيس / الزقازيق بطول 12 كيلو متر، كما تشمل الزيارة كذلك افتتاح برج استثماري إداري ( التحرير) والذى يتضمن مول تجاري وعدد 56 وحدة إدارية.

أوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال تولي الرئيس السيسى للمسئولية شهدت المحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان والتعليم والشباب والرياضة و الأبنية التعليمية والصحة والتموين والكهرباء والري والزراعة والخطة الاستثمارية.


 

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