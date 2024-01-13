أمم أفريقيا.. كوت ديفوار يواجه غينيا بيساو متسلحًا بالأرض والجمهور

يتقابل منتخب كوت ديفوار بنظيره غينيا بيساو مساء اليوم، فى المواجهة الافتتاحية للعرس الأفريقي علي استاد الحسن واتارا، بالجولة الأولى لدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

و يتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.

وحصل منتخب كوت ديفوار على لقب بطولة كأس أمم إفريقيا مرتين، وفيما يخوض النسخة الـ 34 من الأميرة السمراء مستغلًا عامل الأرض والجمهور للتتويج بالبطولة الثالثة في تاريخه.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

قائمة منتخب كوت ديفوار

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا، بدارا علي، أيايي فولي.

في خط الدفاع: ويلي بولي، شيستر ديالو، أوسماندي ديوماندي، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان، سيرج أورييه، ويلفرد سينجو.

في خط الوسط: إبراهيما سنجاري، دومبيا إدريسا، فرانك كيسيه، جيان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، لازاري أماني.

في خط الهجوم: سيباستيان هالر، كريم كوناتيه، جيان فيليب كاسو، ماكس جاردال ، كريستيان كوامي، جوناثان بامبا ، عمر دياكاتيه، جيريمي بوجا ، نيكولاس بيبي، سيمون أندجرا