السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ، ويمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم عن طريق  زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن واتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات 

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وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 

- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن من هنا.

 ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم شرط أن يتم إدخاله بشكل صحيح.

- اختيار استعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بادخال الاسم أو الرقم القومي.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على بياناته.

 تكافل وكرامة 

 وتشمل المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل به وحالة البطاقة، ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن، نوع البطاقة للمواطن، و إذا كان البطاقة سارية يتم التوضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

في حال الرغبة في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، يتم اختيار نوع الشكوى وتحديدها، وكتابتها بشكل مفصل والضغط على كلمة تسجيل.

معاش تكافل وكرامة 

وتعد خدمة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، تأتي في إطار تسهيل المهمة للحصول على خدمات وامتيازات الكارت، لتذليل أي عوائق أو عقبات.

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