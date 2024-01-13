السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية فى 11 محافظة.. اعرف الشروط

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

وظائف خالية 2024.. كشف المجلس القومي للمرأة عن وظائف جديدة بالعديد من المحافظات، هي الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف.

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وعلى من يرغب في التقدم ملء "نموذج وظيفة مشرف أو مشرفة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي".

وحدد المجلس شروط التقديم على الوظيفة:

الالتزام بتفاصيل التقديم، واستيفاء للشروط المطلوبة، يدخل في تقييم الحصول على الوظيفة.

مهارات استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.

يتاح التقديم للإناث والذكور من أبناء المحافظة المقدم عليها فقط.

حاصل على مؤهل جامعى.

مهارات في التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية.

القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميدانى والسفر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى.

القدرة على العمل فى فريق وتحت ضغط.

الرغبة والقدرة على التعلم المستمر.

أن يكون المتقدم من أبوين مصريين.

أن لا يكون للمتقدم أقارب يعملون بالمجلس القومى للمرأة أو أحد أعضائه.

يفضل من لهم خبرة بمشروع مماثل.

يخضع المرشحون للوظيفة لفترة اختبار أولية.

وكان قد أعلن المجلس القومي للمرأة، عن فرص وظائف خالية، بداية العام الجديد للباحثين عن وظائف من كلا الجنسين، في 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

 

 

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