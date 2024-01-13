رابط تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس على نظام أبنائنا في الخارج اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري.

رابط امتحانات أبنائنا في الخارج

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية حسب الجدول.

ولتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا).

تعليمات امتحانات أبنائنا في الخارج

يتاح تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (اضغط هنا) وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول. أسئلة امتحانات أبنائنا في الخارج كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات) لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى ، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد. الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال للطالب . يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس). بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF). إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (من هنا) وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

امتحانات أبنائنا في الخارج

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 إلكترونيًا.

ونشرت وزارة التربية والتعليم جداول الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

