مصطفى بكري يكشف ملامح خطة التغيير.. تعديل وزاري ورفض التعويم وتوفير الدولار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الأجهزة الرقابية تعكف على وضع ملامح خطة التغيير الشاملة التي تحتوي على رؤية مستقبلية، والتي تمشل كافة مناحي الحياة.

اتجاه لتعديل وزاري عاجل لحين إجراء التغيير الشامل

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن ملامح خطة التغيير الشاملة تبدأ بمراجعة أخطاء المرحلة الماضية وسبل تلافيها، ومراجعة الاختيارات في كثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية والاستعانة في ذلك بتقارير الأجهزة الرقابية والأمنية التنفيذية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الحكومة تبحث الآليات الكفيلة بالحد من حالة الاحتقان المجتمعي التى تولدت في أعقاب الزيادات غير المنطقية الأخيرة في الأسعار، خاصة وأن بعضها جاء مفاجئا للكثير من الأجهزة الرقابية، مما أصاب المواطنين بحالة من الإحباط الشديد.

إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات



وتابع: «هناك تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مجددا على أي شروط لصندوق النقد الدولي، من شأنها الإضرار بالمواطنين والكف عن سياسة التعويم»، مشيرا إلى أن رفض شروط النقد الدولي حذر منه اقتصاديون، لكن التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر مرفوض.

تعويم الجنيه

وأردف مصطفى بكري : «تم تكليف الحكومة بتوفير مبلغ 3 مليار دولار حر للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية»، موضحا: «توفير العملات الأجنبية سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مجددا».

اتجاه لتعديل وزاري عاجل لحين إجراء التغيير الشامل

وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك اتجاه لتعديل وزاري عاجل لحين إجراء التغيير الشامل يجرى بمقتضاه أبعاد عدد من الوزراء الذين اخفقوا في مهامهم الموكلة إليهم في الفترة الماضية، وبحيث يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزراتهم بما بخدم البرنامج الرئاسي ويعيد التوازن إلى مسار هذه الوزارة، وفي هذا الإطار انتهت الأجهزة الرقابية من تقديم تقاريرها فيما يخص من 13 – 15 وزارة مطروح ان يطالها التعديل، دون انتظار للتغيير، وخاصة أن اتجاهات الرأى العام التى رصدتها الأجهزة المعنية، تأمل في سرعة الإجراءات والحسم في إطار الفترة الرئاسية الجديدة.