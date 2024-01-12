ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بميني جيب مثيرة

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت ريم مصطفى بإطلالة شتوية عكست قوامها الممشوق، حيث ارتدت هاي كول مضلع باللون الأبيض ونسقت عليه ميني جيب قصير صمم من قماش ناعم بلون الفضي اللامع فيما انتعلت هاف بوت مسطح باللون الأبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم وانسيابي ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ريم مصطفى

ريم مصطفى (25 ديسمبر 1986-)، ممثلة مصرية. خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك .

توفي والدها يوم 19 يوليو 2017. لها أصول تركية من جهة والدها.