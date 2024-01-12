أطعمة تحميك من أمراض القلب.. أطباء يوصون

أوصى علماء من جامعة ألاباما في برمنغهام بتناول المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، ويقول الخبراء إن تناول مثل هذه الأطعمة يحمي الأوعية الدموية من الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

وقد ذكر باحثون أميركيون أنه من الضروري زيادة استهلاك الأطعمة مثل السبانخ والجزر والبرتقال والموز (رغم أن قائمة الفواكه الغنية بالبوتاسيوم لا تقتصر عليها)، وخلص الباحثون إلى أن الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم قد تساعد في الحماية من أمراض القلب.

خلال التجارب، قام العلماء بتغذية الفئران في ثلاث مجموعات بأعلاف تحتوي على مستويات متزايدة من الدهون، ولكن بمحتوى مختلف من البوتاسيوم منخفض، طبيعي أو مرتفع.

ووجد الخبراء أنه عند تغذية الحيوانات بنظام غذائي يحتوي على مستويات منخفضة من البوتاسيوم، أصيبت الحيوانات بنقص في بروتين يسمى صميم البروتين الشحمي Eونتيجة لذلك، كانت الأوعية الدموية أكثر عرضة لتصلب الشرايين (التكلس) بسبب الكميات الزائدة من الدهون في النظام الغذائي.

وعلى النقيض من هذه المجموعة من الحيوانات التي أظهرت زيادة في تصلب أنسجة الأوعية الدموية، فإن الفئران التي غذيت طعاما يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، على العكس من ذلك، أظهرت ميلا إلى تحسين الأوعية الدموية والشرايين.

علماً بأن الباحثين اكتشفوا مؤخراً أن صحة القلب تتأثر سلباً بنقص فيتامين K في النظام الغذائي (مصدره النباتات الخضراء الداكنة) بسبب نقصه، يحدث تمدد البطين الأيسر للقلب، والذي يصاحبه عدد من أمراض الأوعية الدموية.