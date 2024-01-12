تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في العثور علي جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما علي قضبان السكة الحديدية بمركز العياط.

قرار جديد في واقعة مصرع طفل تحت عجلات قطار العياط



وكشفت التحقيقات الأولية أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.

مصرع طفل تحت عجلات قطار بمركز العياط

تلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بالعياط.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.

حريق في شقة في بولاق الدكرور

أنتدابت نيابة الجيزة ، المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة في بولاق الدكرور، وأسفر عن إصابة شخصين، للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

العثور علي جثة طفل مجهول الهوية داخل مجرى مائي بأوسيم

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم في ظروف غامضة.

​​​​​​وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا، ولا يحمل أي أوراق تدل على هويته، وتم نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي، وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.