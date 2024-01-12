الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري قبل انطلاق الجولة الـ 17

دوري المحترفين
دوري المحترفين

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة موعد  انطلاق مباريات الجولة السابعة عشر لبطولة دوري القسم الثاني المصري" أ " دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا،. 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 17
1- بتروجيت 35 نقطة
2- حرس الحدود 29 نقطة
3- غزل المحلة 27 نقطة
4- وادي دجلة 26 نقطة
5- بترول أسيوط 26 نقطة
6- السكة الحديد 24 نقطة
7- لافيينا إف سي 24 نقطة
8- القناة 24 نقطة
9- راية 23 نقطة
10- طنطا‏ 22 نقطة
11- بروكسي 21 نقطة
12- دكرنس 19 نقطة
13- أسوان 18 نقطة
14- وي 17 نقطة
15- أبو قير للأسمدة 17 نقطة
16- مكادي 13 نقطة
17- النجوم 12 نقطة
18- جمهورية شبين 10 نقاط
19- مصر المقاصة 9 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

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