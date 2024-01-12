رفع 140متر مكعب ناتج تطهير الترع بقروى أولاد نجم القبلية

كلف أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، محمد رضوان رئيس قرية اولاد نجم القبلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع جميع المعوقات والاشغالات بالطرق العامة والشوارع الجانبية والفرعية ونقاط التجميع والطريق السريع، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للقرية ولخلق جو بيئى نظيف.

و أوضح رضوان، ان حملة أسفرت على رفع مخلفات ناتج تطهير الترع من قرى النزيلة ونجع الحجة والعاقولة والكلح بعدد 6 قلاب كبير سعة 18 متر وعدد 8 قلاب صغير سعة 4 متر بواقع 140مترمكعب ، ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية ، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة نجع حمادى ، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من انتشار الأمراض.