ولي العهد الأردني يثمن جهود سنغافورة الإغاثية الإنسانية بشأن الحرب على غزة

أكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، خلال لقائه اليوم الجمعة برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية.

ولفت ولي العهد الأردني خلال اللقاء الذي عقد في قصر أستانا الرئاسي ب سنغافورة اليوم إلى أهمية اتفاقيات التعاون بين البلدين، مثمنا تعاون المؤسسات السنغافورية مع الأردن في التبادل المعرفي بمجالات الإصلاح الإداري والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة السنغافورية على الجهود الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أن الأردن مستمر في العمل نحو السلام والأمن في المنطقة، واللذين لن تنعم بهما دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبدوره، ثمن رئيس الوزراء السنغافوري الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة، وأقام مأدبة غداء رسمية تكريما ل ولي العهد الأردني والوفد المرافق، بحضور عدد من كبار المسؤولين السنغافوريين، وقدم ولي العهد الأردني، في كلمة خلال مأدبة الغداء، شكره للحكومة السنغافورية على الترحيب الحار وكرم الضيافة في أول زيارة رسمية له لسنغافورة.

وأعرب ولي العهد الأردني عن اعتزازه بنمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الأردن و سنغافورة يعملان لتعزيز التقدم والازدهار لشعبيهما، مبينا أن الزيارة تأتي في وقت صعب للمنطقة، قائلا إن المشاهد تمزق القلب في غزة والخسائر فادحة في أرواح الأبرياء.

وأشار إلى المعاناة اليومية التي لا توصف في غزة والتدمير المتعمد ليس فقط للبنية التحتية الأساسية ولكن أيضا للثقافة والتراث ودور العبادة، إضافة إلى تحطيم أحلام وآمال أجيال بأكملها، مشددا على ضرورة وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة اليومية وضمان عودة أهالي غزة إلى منازلهم آمنين وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها.

وأضاف أن هذه الأوقات الحرجة تحتم على الجميع العمل معا لتحقيق المصلحة العليا، من خلال الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وتطبيقها على الجميع بتساو ودون انتقائية، منوها بأن العالم بحاجة ماسة إلى أصوات الحكمة والتعاطف للتغلب على أصوات الانقسام واللامبالاة.

وسلط الضوء على جهود ومساعي الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، لإبقاء القضية الفلسطينية أولوية عالمية عبر مختلف المنابر الدولية، مشيرا إلى كلمة الملك عبدالله قبل خمس سنوات في المؤتمر الدولي للمجتمعات المتماسكة في سنغافورة، والتي أكد فيها أن الصراع المركزي في المنطقة يتمثل في استمرار إنكار حق إقامة الدولة الفلسطينية.

وأعاد ولي العهد الأردني التأكيد على أهمية حل الدولتين كالسبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن الأردن لا يدخر جهدا للعمل لتحقيق السلام والأمن الإقليميين، جنبا إلى جنب مع حلفائه وأصدقائه، مقدما شكر الأردن للحكومة السنغافورية لتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدم به الأردن لوقف الحرب على غزة وتبني هدنة إنسانية فورية ومستدامة في القطاع.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عبر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن سعادته بفتح آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى حرص الأردن على تعزيز التبادل المعرفي مع سنغافورة والتعلم من تجربتها.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء السنغافوري، في كلمة خلال المأدبة، بالشراكة الوطيدة والعلاقات التاريخية بين البلدين، مستذكرا دعم الأردن ل سنغافورة عندما تقدمت بطلب العضوية في الأمم المتحدة عام 1965.

وأشار إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005، إذ كانت المملكة أول دولة في الشرق الأوسط توقع اتفاقية كهذه مع سنغافورة، لافتا إلى العلاقات الوطيدة بين الشعبين والتعاون الوثيق بين البلدين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والتدريب المهني، مؤكدا حرص بلاده على توسيع الشراكة مع الأردن.

واستذكر الزيارات السابقة التي تم تبادلها بين البلدين، لافتا إلى كلمة الملك في المؤتمر الدولي للمجتمعات المتماسكة عام 2019 وحديثه عن دور الحوار بين الأديان في بناء المجتمعات المتماسكة، مؤكدا أن كلمات العاهل الأردني كان لها صدى عميق لدى السنغافوريين في ظل مجتمعهم المتعدد الأعراق والأصول، حيث يعد التناغم والتماسك الاجتماعي من القيم الأساسية لسنغافورة.

كما أعرب عن شكره ل ولي العهد الأردني لحرصه على توسيع التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارته للتعاون في مجالات متعددة، مثل بناء قدرات الشباب، والإدارة البيئية، والتدريب المهني، وتدريب موظفي القطاع العام.

وحضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

وفي السياق ذاته، التقت الأميرة رجوة الحسين، اليوم الجمعة عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى جمهورية سنغافورة، طبقا لبيان الديوان الملكي.