الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حدث أمني فى باب المندب بالبحر الأحمر قريب من اليمن

سفينة
سفينة

وقع حدث أمني جديد في باب المندب بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.

وقالت رويترز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا من جنوب شرق عدن قبالة اليمن.

على جانب آخر، قال  الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله اليمنية، إن الحوثيين لم يستهدفوا أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل والقوات قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جداً .
 

وأضافت ️حركة أنصار الله، أنهم سيواصلون استهداف سفن إسرائيل والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون على غزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر وهناك فقط عدوان أمريكي بريطاني.

ولفت إلى أن الحركة تواصلت مع دول مشاركة في التحالف وأكدت أنها لم تشارك في العدوان

وأوضحت أن هناك شهداء وجرحى بسبب القصف الأمريكي البريطاني ونعمل على حصرهم.

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