علي جمعة: آية في القرآن تفتح باب التوبة في مطلع رجب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن غدًا بداية شهر رجب وهو شهر حرام سمي برجب الفرد وبرجب الأصم وبرجب الأصب وهو تقدمة لرمضان وتهيئة لشعبان.







وأكد جمعة عبر صفحتى الرسمية على موقع الإلكتروني الفيسبوك أهمية أن نستعد إلى شهر رمضان الكريم، فننتقل من دائرة غضب الله إلى رضاه ومن معصيته سبحانه وتعالى ومجاهرته بالذنوب ليل نهار إلى المسارعة إلى مغفرة من المولى عز وجل، ونبدأ سيرنا إلى الله في هذه الشهور العظيمة بالتوبه إليه سبحانه وتعالى.



ووضح فضيلة المفتي السابق مفهوم التوبة الصادقة هي التي يعزم فيها الإنسان على ألا يعود للذنوب أبدا ولكن الله سبحانه وتعالى خلق ابن آدم خطاء يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم وهو يعلمنا كيف نربي أنفسنا.



التوبة الصدوق



واستشهدا الدكتور علي جمعة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ"رواه الترمذي، ويتابع فضيلته أنه وفقًا لذلك يجب علينا التوبة مرارًا وتكرارًا، وكلما وقعت في الإثم أو المعصية فلا تيأس بل عد إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك.



كما قال رسول الله صلى الله عليه والسلم في الحديث الشريف (إن الله ليفرح بتوبة أحدكم أشد من رجل قد فقد بعيره في فلاة -ربطه ونام فاستيقظ فلم يجده وكانت عليه زوادته [ماؤه وزاده] فجلس ينتظر الموت فقد انقطع به الطريق في الصحراء فلما غفلت عيناه واستيقظ- وجد الراحلة أمامه - فوجد باب الأمل،- ففرح فقال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح"



أرجى آية في القرآن

وتابع جمعة أن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتح أمامنا الأمل ويأمرنا أن نعود إليه سبحانه وتعالى، واستشهد بآيات الله مذكرًا إيانا بلطفه ورحمته فلا نقطع الأمل إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ (54) واتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وإن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ المُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا واسْتَكْبَرْتَ وكُنتَ مِنَ الكَافِرِينَ"



ويوضح فضيلة الدكتور علي جمعة أن الله سبحانه وتعالى فتح بتلك الآيات -التي وصفها ابن عباس بأنها أرجى آية في القرآن الكريم- باب التوبة وأكدها في عشر مواطن {قُلْ يَا عِبَادِيَ} فأضافك إليه فشرفك بشرف النسبة إليه سبحانه وتعالى (يا عبادي) فأدخلك في دائرة المؤمنين مع معصيتك له فإن كلمة (يا عبادي) في القرآن إنما تختص بالمؤمنين.