وكيل شباب القليوبية يتفقد المشروعات الإستثمارية بإدارة طوخ

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه الكابتن علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ عدد من المنشآت بمراكز شباب الدير وميت كنانه بادارة شباب طوخ والتي نفذت بنظام حق الانتفاع bot .

تفقد الصبروط أعمال انشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب ميت كنانة بنسبة تنفيذ 80 % ، بقيمة انشائية تبلغ 6,200,000 جنية وقيمة ايجارية 12,000 جنية شهريا لمدة 12 سنة وقد أوصى الصبروط بسرعة طرح الملعب الخماسي وقاعة الأفراح ومكان النادي الاجتماعي وذلك لخدمة الاعضاء .

وفي مركز شباب الدير تفقد أعمال انشاء حمام السباحة بنسبة تنفيذ 40 % ، وتبلغ قيمته الإنشائية 4,250,000 جنية ، وقيمة ايجارية 10,000 جنية شهريا لمدة 12 سنة ، كمان تفقد انشاء كافتيريا بالمركز بنظام حق الانتفاع بقيمة انشائية 150,000 جنية ، وقيمة ايجارية 1,500 جنية شهريا كما أوصى بسرعة طرح الملعب الخماسي وتجهيز الملعب السباعي لاستقبال الاعضاء .

أكد الصبروط أن مراكز الشباب بالقليوبية تشهد طفرة انشائية غير مسبوقة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب وتقديم أفضل الخدمات للمترددين وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.