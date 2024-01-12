"مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" ندوة لمركز النيل بقنا

استهل مركز النيل للإعلام بقنا فعاليات حملة دعم الصناعة المحلية والتي تحمل شعار"مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" بندوة عن"الزراعات التصديرية والنهوض بالمنتج المحلى"بقرية الأشراف القبلية، شارك فيها عدد من المزارعين وأهالي القرية والقيادات الطبيعية.

حاضر في الندوة الدكتور عبد العزيز شيبه عبد الرحمن، أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادى، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأبوالحمد البستانى، ممثلاً عن جمعية كرامة للتنمية الشاملة بالاشراف، ومسئولي البرامج والمتابعة بالمركز، وأدارتها رحاب عبدالبارى، وإبراهيم عطوه، اخصائي اعلام بمركز النيل.

بدأت الندوة بكلمة يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا متحدثاً عن رسالة الهيئة العامة للاستعلامات متمثلة في قطاع الإعلام الخارجي من خلال ٩٦ مركز إعلام ونيل، منتشرين بكافة محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الحملة التى أطلقها قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تهدف لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا.

وأضاف مدير مجمع إعلام قنا ، بأن الحملة التى يشرف على تنفيذها الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة، تسعى لتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وإحياء الحرف التراثية.

وأكد الدكتور عبد العزيز شيبة، أستاذ البساتين بكلية زراعة جامعة جنوب الوادي، ضرورة التركيز على زراعة بعض المحاصيل المربحة مثل عباد الشمس، و الاهتمام بها، خاصة مع وجود أزمة زيوت، لافتاً إلى أنه جاري زراعة ١٠٠ فدان تحت إشراف علمي من أجل تعميم التجربة على نطاق تجاري.

وأشار شيبه، إلى حاجة محافظة قنا لعمل تكتل وكيان للنباتات الطبية والعطرية كخطوة تفتقدها المحافظة حتى الآن، و أن عمل مركز تجمع لهذا النوع من المحاصيل قد يجذب مصانع الأدوية لإنشاء مصانع جديدة لها بجوار الخامات لتوفر تكاليف النقل.

وأكد أستاذ البساتين بكلية زراعة جامعة جنوب الوادي، أهمية استغلال الجو الدافئ في صعيد مصر مع مسايرة إيقاع العصر من خلال عمل موقع إلكتروني لسرعة التواصل بعد إشهار هذا الكيان بشكل رسمي.

وأوصت الندوة، بتجربة زراعة الذرة الشامية في قرى قنا كفكرة ناجحة مطلوبة جداً للفنادق، وتوصية بتعميم فكرة تعليب عصير القصب في عبوات كرتونية كمظهر تسويقي أفضل وتجنباً للتلوث أثناء تداوله في محلات العصير.

كما تضمنت توصيات الندوة، تكوين جمعية للنباتات الطبية والعطرية ينافس من خلالها المزارع القنائي بمنتج ذو جودة، مع ضرورة تصحيح بعض المفاهيم السلبية في المعاملات الزراعية للمنتج المحلي والتي تتمسك بها عقلية الفلاح رغم نصائح الخبراء المبنية على أساس علمي وتجارب مدروسة.